انت الان تتابع تفاصيل خبر أمين سر القوي العاملة لـ دوت الخليج: توجيهات السيسي بشأن الشركات الناشئة ثورة على معوقات البيروقراطية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698739/أمين-سر-القوي-العاملة-لـ-تحيا-مصر-توجيهات-السيسي-بشأن-الشركات-الناشئة-ثورة-على-معوقات-البيروقراطية

أشادت النائبة ألفت المزلاوي، امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، للسماح بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمي، وفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقرات فعلية لها، مؤكدة أن هذه الاجراءات تهدف لتوفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

دوت الخليج

أمين سر القوي العاملة لـ دوت الخليج: توجيهات السيسي بشأن الشركات الناشئة تؤكد أنه متابعته لمشاكلهم

وقالت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمي، يعد بمثابة ثورة فعلية على معوقات البيروقراطية، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تأثيره على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي على النحو التي ترغب الدولة في تحقيقه.

وأضافت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، أن السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها؛ يهدف إلى توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، إضافة إلى تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة، يعد بمثابة نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات الرئيس السيسي، لافتة إلى أن مثل تلك القرارات تؤدي إلى خلق عوامل وآليات جذب غير مسبوقة تدفع عجلة الاستثمارات الوطنية والأجنبية بمصر خُطوات إلى الأمام.

وتابعت،” أن فتح الشركات الافتراضية يدعم توجهات الحكومة في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من خلال زيادة عدد الشركات المتواجدة في السوق المصري”.