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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698737/حاول-ينقذ-غريق-استشهاد-ضابط-أثناء-إنقاذ-طفل-بترعة-الإبراهيمية-ببنى-سويف

استشهد ضابط أثناء محاولتة إنقاذ طفل صغير من الغرق بترعة الإبراهيمية طريق مركز ومدينة ناصر شمال المحافظة، وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهالى والمواطنين.

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وتعود تفاصيل الواقعة حينما قام الملازم ش، ع، ، والمقيم بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، بمحاولتة إنقاذ حياة الطفل الصغير أثناء حصار الموت له أثناء غرقة بترعة الإبراهيمية بطريق ناصر بني سويف.

مستخدمي مواقع التواص الاجتماعي

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ببني سويف، صورة الضابط، معبرين عن اسفهم الشديد وحزنهم على وفاته، مشيرين إلى أن هذا الضابط كان يتمتع بحسن الخلق والأعمال الصالحة، داعين الله تعالى أن يغفر له.