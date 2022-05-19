انت الان تتابع تفاصيل خبر بتكلفة ٤٥ مليون جنية.. محافظ بني سويف يفتتح محطة الري ببياض العرب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698734/بتكلفة-٤٥-مليون-جنية-محافظ-بني-سويف-يفتتح-محطة-الري-ببياض-العرب

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بزيارة ميدانية لمشروع إصلاح منظومة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب ،حيث تفقد الأعمال الزراعية الجاري تنفيذها بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمساحة 150 فداناً إضافية للحل الدائم "1" ، ليصل إجمالي مساحة الغابة الشجرية إلى 800 فداناً ، بعد الانتهاء من زراعة المساحة الإضافية الجديدة .

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وأعطى غنيم شارة البدء التشغيل لمحطة الري "2" (بطاقة 700متر3/ ساعة)،ضمن الحل الدائم"1" ليصبح إجمالي محطات الري إلى محطتان:بواقع محطة تم تشغيلها ضمن الحل العاجل ، والأخرى ضمن الحل الدائم"1"، والتي سوف تخدم أيضاً مشروع الحل الدائم ليستهدف استيعاب كميات مياه الصرف المعالج لسنوات قادمة.

تفاصيل ومكونات المشروع

واستمع المحافظ من مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والقائمين على أعمال التنفيذ، عن تفاصيل ومكونات المشروع الذي يشمل (أعمال زراعات و شبكات وإنشاء أحواض تخزين و إنشاء سواتر ترابية جديدة و محطات رفع و ري و فلاتر ورفع كفاءة أحواض برك الأكسدة)، ويتم تنفيذه على مرحلتين ،حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 45 مليون جنيه " كحل عاجل " للمشكلة ، وتم خلالها إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر، ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط وزراعة مئات من الأفدنة بأشجار الجوجوبا ونخيل الزينة"طبقا للكود المصري"، والتي تتميز بقيمة اقتصادية كبيرة في عدد من المجالات .

المرحلة الثانية

فيما يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال منظومة الصرف والتي تتضمن تنفيذ حل دائم ونهائي للمشكلة من خلال تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة الرفع الخاصة بمحطة المعالجة والتوسع في الأعمال الزراعية، ، لاستيعاب 21 ألف متر مكعب من مياه الصرف بفائض يصل إلى 11 ألف متر مكعب عن ناتج المنطقة من مياه الصرف .

رافق المحافظ خلال زيارته للمشروع كل من: المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،المهندس محمد عبد الشافي رئيس فرع شركة المياه بشرق النيل والمشرف العام على المشروع ، المهندس أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وبعض التنفيذيين المعنيين.