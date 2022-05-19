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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698732/ثروت-سويلم-يطالب-الحكومة-بعدم-ازالة-منازل-قرية-غيتة-بالشرقية-والبحث-عن-بدائل-لتوسعة-طريق-الاسماعيلية-الزراعي

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة النائب احمد السجيني ، ​طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن قيام وزارة النقل بتطوير طريق الإسماعيلية الزراعي وتعذر توسعة الطريق أمام قرية غيته مركز بلبيس – محافظة الشرقية، نظراً لوجود مساكن القرية المنشأة منذ عام 1913.

ثروت سويلم يطالب الحكومة بعدم ازالة منازل قرية غيتة بالشرقية والبحث عن بدائل لتوسعة طريق الاسماعيلية الزراعي

دوت الخليج

وقال النائب ثروت سويلم ، انه طالب خلال الاجتماع الذي حضره محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة الأخذ بمقترحات الأهالي في الاعتبار، وذلك بإنشاء بلاطة خرسانية على حرم ترعة الإسماعيلية بطول 950 متر، وإنشاء حارتين مروريتين بعرض 7 متر لكل حارة للحفاظ على مساكن المواطنين مشددا علي استبعاد خطة وزارة النقل بإزالة المنازل نظراً لارتفاع قيمة التعويضات المطلوبة.

وتوجه سويلم ، خلال الاجتماع بالشكر والتقدير للقيادة السياسية لما يتم من انجازات في ربوع مصر بصفة عامه والريف المصري وصعيد مصر بصفة خاصه وذلك من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمه التي تعد ابرز انجازات الجمهورية الجديدة .

واقترح "سويلم " إمكانية إنشاء بلاطة خرسانية علي حرم ترعة الإسماعيلية او تقليل عرض الحارات المرورية في منطقة قرية غيته بمساحة 450 متر للحفاظ علي مساكن أهالي القرية ، معبرا عن تقديره لكافة أجهزة الدولة ً وما يبذلون من جهد عظيم من أجل مصرنا العظيمه .

وأكد النائب ثروت سويلم أنه يساند الدولة المصرية في كل تحركاته ولكن يجب ان نعطي مزيد من الدراسة للبدائل المعروضة بما لا يعيق خطة الدولة لإنشاء المشروعات العملاقة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة للمواطنين مطالبا الحكومة باعداد المزيد من دراسة البدائل بما لا مشروعات الدولة

وأضاف النائب ان ما يقدمه من مقترح في هذا الشأن سيقلل من الأعباء المالية علي الدولة في التعويضات للمتضررين وسينهي أزمة أكثر من 300 أسرة من أهالينا البسطاء وسيستكمل المشروع العملاق وسيحقق النتائج المرجوة في وجود طريق عالمي وهو حلم كان يتمناه أبناء محافظات القليوبية والشرقية ومدن القناة.