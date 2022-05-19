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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698736/مركز-معلومات-الوزراء-قرابة-14--من-المصريين-لا-يرون-وجود-لمشكلة-الزيادة-السكانية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء، إحصائية حول الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد خلا لافترة الأخيرة، ورؤية المواطنين لهذه السزيادة، وهل تشكل أزمة أم لا؟.

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وقال مركز المعلومات في بيان صادر عنه، إن الزيادة السكانية، تشكل في الوقت الراهن تحديا أمام الدول على اختلاف مستوياتها، سواء المتقدمة أو النامية على حد سواء، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن؛ لأنها بقدر كبير تمس الفرد والمجتمع.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الزيادة السكانية، تعد العقبة الرئيسة أمام جهود التنمية في العديد من المجالات مثل الاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي تعمل الدولة على توفيرها لمواطنيها، كما أنها تهدد نجاح السياسات الرامية لمكافحة بعض المشكلات الاقتصادية، ومنها البطالة والفقر.

وقد قام المركز بعمل استطلاعًا للرأي حول رؤيتهم عن الزيادة السكانية، حيث قال: بسؤال المواطنين بالعيّنة عن رؤيتهم بشأن وجود مشكلة زيادة سكانية في مصر، تبين أن ثلاثة أرباعهم تقريبًا (70.7%) يرون أن مصر تواجه بالفعل هذه المشكلة، مقابل 13.8% لا يرون ذلك.

كما يرى 46 % من المصريين أن طفلين هو العدد الأمثل بالأسرة، في حين يرى نحو ثلث المواطنين أن ثلاثة أطفال خو العدد الأمثل بالأسرة.

مجلة آفاق الصادرة عن مركز المعلومات وودعم اتخاذ القرار

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أصدر العدد الثاني من مجلة «آفاق إدارية»، والذي ينطوي على رؤى وإسهامات قيمة لعدد من الخبراء الدوليين والمحليين.

وقد انقسم العدد الثاني من مجلة "آفاق إدارية" إلى 5 أقسام رئيسة؛ تناول القسم الأول 9 مقالات باللغة العربية؛ جاء المقال الافتتاحي فيها بقلم الدكتورة هويدا عدلي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، حول استطلاعات الرأي العام ودورها في دعم اتخاذ القرار، وأوضحت أن استطلاعات الرأي تقوم بدور مهم في توضيح اتجاهات المجتمع، والتي على أساسها يضع صانعو القرار سياساتهم؛ للاستجابة لتلك التوجهات وأخذها بعين الاعتبار، فاستطلاعات الرأي تُعدُّ همزة وصل بين صناع القرار والجمهور، من حيث تبادل الآراء حول مختلف القضايا التي يجري بخصوصها استطلاع الرأي، فأصبحت أداة مهمة للتعرف على مختلف القيم السائدة في المجتمعات، وتطور تلك القيم ومستقبلها.

فيما ضم العدد قسمًا للروايات القيادية والتي من بينها رواية عن "إيلون ماسك: قطب التكنولوجيا الجنوب إفريقي وأسطورة النجاح"، فضلًا عن عددًا من العروض البحثية ومنها: المنصات الإلكترونية: التأثيرات الاقتصادية والمجتمعية، وعروضًا لاستطلاعات الرأي، جاء أبرزها في: مسح الإدارة المؤقت عام 2021.