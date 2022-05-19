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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698750/وظائف-بنك-القاهرة-2022-تحيا-ينشر-شروط-وطريقة-التقديم

يقدم دوت الخليج تفاصيل وظائف بنك القاهرة 2022 في مختلف فروع بنك القاهرة على مستوى الجمهورية على أن يكون التقديم على موقع التوظيف لينكد إن ويوفر بنك القاهرة الوظائف لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو أصحاب الخبرة بالمجال المصرفي.

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