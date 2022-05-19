القوى العاملة: تعيين 3648 شابا منهم 78 ”قادرون باختلاف” بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:25 مساءً - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 3648 شاباً، منهم 78 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 6235 راغب عمل منهم 159 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 527 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال : إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 260 منشأة، دوري ، وعمل 26 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفر عن تحرير 227 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 168 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، وبحث 86 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 37 منها، و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 49 شكوى .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي- إلي أن المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس ، وتم بحث 146 شكوى منها، وتبقى 105 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 456 منشأة، وعمل 37 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 150 محضراً ، وعمل ندوة توعية ، كما قامت باستخراج 1187 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1542 رخصة مزاولة الحرفة .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 88 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 23 أجنبي ، وتلقي 8 طلبات ترخيص لأول مرة ، و17 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما في مجال التدريب المهني فقد انتهت المديرية من دورة تدريبية في وحدة التدريب المتنقلة والتدريب التحويلي لـ 10 متدربات .