محافظ دمياط تشارك بندوة حول المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:25 مساءً - شاركت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بفعاليات الندوة المُقامة ضمن فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية المُقامة بمدينة كيسومو الكينية للتعريف بالمبادرة الرئاسية المصرية "حياة كريمة"، حيث جاءت برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، و لفيف من الوزاراء و المحافظين بالمدن الأفريقية المشاركة بالقمة...

هذا وقد ألقت "الدكتورة منال عوض" كلمة أشارت خلالها إلى أكبر مشروع قومى تشهده قرى جمهورية مصر العربية بمبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بهدف تغطية القرى التى تستهدفها المبادرة بكافة خدمات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات بالجوانب الاقتصادية و البيئية والاجتماعية والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والرعاية الصحية...

ولفتت "المحافظ" أيضاً إلى أن المشروع يتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة فى بناء الإنسان المصرى وخدمة أهالى الريف وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تحسين أحوال معيشتهم، مشيرة إلى أن الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة المصرية تكاتفت فى تحالف واسع جاء بمشاركة فعالة للمجتمع المدنى والأهلى، لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات المدرجة بها، كى نشهد حاليًا عمليات إنشاءات وتطوير ضخمة بجميع القطاعات لم تشهدها القرى من قبل..

كما قالت "مبادرة(حياة كريمة) جاءت لتعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى وايمانها بدوره الكبير فى استكمال مسيرة البناء والتنمية، لكونه البطل الحقيقى الذى حقق الكثير من الانجازات على مدار عقود طويلة محفورة بذاكرة التاريخ".