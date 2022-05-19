وزير التنمية المحلية يفتتح الجناح المصرى بمشاركة محافظى القليوبية ودمياط وقيادات أفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:25 مساءً - إفتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، الجناح المصرى في معرض المدن الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية ( Africites 2022 ) ، حضر الافتتاح كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، السيد / جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ولفيف من الوزاراء و المحافظين الأفارقة وقيادات وزارتى التنمية المحلية والخارجية الكينية .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى ، أن الجناج المصرى حظى بحفاوة وحضور كبير من كبار الشخصيات الأفريقية المشاركة في فعاليات القمة وحاز على إعجاب وتقدير كل المشاركين ، لافتاً إلى أن الجناح المصرى تضمن عرضاً لمنصة "أيادي مصر" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة ( إي أسواق مصر) " لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المدن المصرية عبر المنصة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن وجود منصة " أيادى مصر " في معرض قمة المدن الأفريقية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة أن يكون للمنصة حضور في المنتديات والمعارض والأسواق الدولية .

وأضاف " شعراوى " أن المنصة تدعم بقوة الحرف اليدوية والتراثية والحرفية المنتشرة في القرى بالمحافظات المصرية حيث سيساهم التسويق الإلكتروني في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها وتحسين دخل الأسر ، معرباً عن تقديره الكبير لمشاركة المنصة في هذا المعرض الهام حيث تم عرض العديد من المنتجات اليدوية والتراثية بالتعاون مع شركة أسواق مصر .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستضع كافة خبراتها عند إطلاق منصة " أيادى أفريقيا " والتي يتم دراستها لإطلاقها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المدن الأفريقية والتنسيق مع منظمة المدن المحلية المحلية الأفريقية والشركات المصرية لتمكين المرأة المصرية والأفريقية وتوفير فرص عمل لها .

و أشادت الوفود الأفريقية المشاركة في معرض قمة المدن الأفريقية بالجناح المصرى والذى يعد من أفضل الأجنحة الأفريقية من حيث تنوع المعروض ، كما أبدت الوفود إعجابها الشديد بمنصة أيادى مصر للترويج للمنتجات التراثية واليدوية والحرفية للمرأة المصرية .

ومن جانبه قال السيد / جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية أنه يمكن أن تكون منصة " أيادى مصر" علامة تجارية تقدم لدول العالم قيمة المنتج الثقافي والتراثي المصرى والأفريقي وليس الهدف منها دعم الأسر والسيدات المصريات فقط لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى دعم المرأة الأفريقية على المستوى الدولى .

وقال اللواء عبدالحميد الهجان أن منصة " أيادى مصر "تساهم في تمكين المرأة وإتاحة فرص العمل وتعزيز سياسة الدولة المصرية نحو الرقمنة ، مشيداً بالدعم والمتابعة التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والجهات الشريكة لإستمرارية نجاح المبادرة و تسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً وبأيادي مصرية بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وفتح آفاق جديدة للمرأة المصرية.

كما أشارت "الدكتورة منال عوض" الى أنه وفى إطار ما تستهدفه القمة لتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين المصري والافريقى، يحقق المعرض إنطلاق المنصة على مستوى القارة "أيادي أفريقيا" لخدمة جميع أبنائها و الوصول إلى الأهداف التى ترمى إليها للترويج للسلع اليدوية التى تتسم بها الصناعة المصرية و الأفريقية وزيادة المبيعات عبر الإنترنت لدعم رائدات الأعمال الأفريقيات مما يساهم في خلق مجتمعات أكثر مرونة ونشر التعلم الإلكترونى والمعرفة، وذلك من خلال الشراكة مع الحكومات بدول القارة، والمؤسسات الغير حكومية وبرنامج الغذاء العالمى وأسواق مصر..