استراتيجية تنمية الطفل.. خطوات دعم للأسرة المصرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى استراتيجية المجلس القومى للأمومة والطفولة لتنمية الطفل. ويستهدف المجلس، تفعيل تدابير لإنفاذ حقوق الطفل من خلال العديد من الأنشطة ومن بينها تنفيذ ندوات رفع الوعى بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه من خلال البرامج العاملة بالمجلس، والتوعية بترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، وبناء قدرات وحدات الحماية العامة والفرعية على آليات تفعيل حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإهمال والإساءة.

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