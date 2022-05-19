المترو تعلن إغلاق محطة العتبة بالخط الثالث غدا (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، أنه يأتى ذلك لإتمام أعمال إنشائية خاصة باختبارات المرحلة الجديدة بالخط الثالث، وتكون محطة باب الشعرية هى المحطة النهائية بالخط الثالث.

وأضافت الشركة فى بيانها أنه سيتم غلق محطة العتبة بالخط الثالث فقط، ليوم واحد فقط، الجمعة الموافق 20 مايو، مع إعادة تشغيلها يوم السبت 21 مايو فى تمام الخامسة وربع صباحًا.



وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لإنهاء أعمال التنفيذ النهائية بالجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم وبدء الاختبارات والتجارب والتشغيل التجريبى بدون ركاب.