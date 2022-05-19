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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، أنه يأتى ذلك لإتمام أعمال إنشائية خاصة باختبارات المرحلة الجديدة بالخط الثالث، وتكون محطة باب الشعرية هى المحطة النهائية بالخط الثالث.
وأضافت الشركة فى بيانها أنه سيتم غلق محطة العتبة بالخط الثالث فقط، ليوم واحد فقط، الجمعة الموافق 20 مايو، مع إعادة تشغيلها يوم السبت 21 مايو فى تمام الخامسة وربع صباحًا.
وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لإنهاء أعمال التنفيذ النهائية بالجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم وبدء الاختبارات والتجارب والتشغيل التجريبى بدون ركاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المترو تعلن إغلاق محطة العتبة بالخط الثالث غدا (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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