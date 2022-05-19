محافظ المنوفية يهدى ذوى الهمم كراسى كهربائية ومساعدات مالية (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا اللقاء استكمالا لسلسلة لقاءات "رد الجميل" التى حرص محافظ المنوفية على تنظيمها بشكل دورى لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بحضور نائبه محمد موسى ومدير مديرية التضامن الإجتماعى، ووكيلة مديرية الصحة وممثلى عن مديريات القوى العاملة والتموين.

وكلف محافظ المنوفية مديرى مديريات التضامن والتموين والقوى العاملة بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف على مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه لتقديم خدمة متميزة من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشى.



وقدمت أسر الحالات الإنسانية الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لحرصه واهتمامه بتبنى مطالب واحتياجات أصحاب الهمم منذ توليه حقيبة المحافظة والاستجابة الفورية لتلبيتها، مثمنين دوره البارز والملموس فى الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى شتى المجالات المختلفة وخاصة مشروعات البنية التحتية ورصف الطرق، فضلا عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها.