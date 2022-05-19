سفيرة مصر بموريشيوس تلتقى خريجى الجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - حضر الندوة Prithviragsing Roopuh رئيس جمهورية موريشيوس كضيف شرف فضلاً عن كل من قاسم يتيم رئيس جمهورية موريشيوس الأسبق، ورؤؤف بندان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وعدد كبير من كبار المسؤولين من وزارات التعليم والثقافة، ووزير الخدمات العامة والإصلاح الإدارى والمؤسسى.

هذا، وأوضحت السفيرة المصرية فى كلمتها أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافى والتعليمى فى إطار إنشاء رابطة لخريجى الجامعات المصرية والحاصلين على دورات تدريبية فى مصر، لاسيّما دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما قامت السفيرة باستعراض أهم مقومات البرنامج الذى قامت بتدشينه وزارة التعليم العالى المصرية تحت مسمى "ادرس فى مصر" والذى يهدف إلى جعل مصر مقصداً للتعليم، فضلاً عن الإشارة إلى قيام رئيس الجمهورية بإطلاق حملة "اتكلم عربى"، ووجود مركز متطور لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مزودًا بإمكانيات متطورة لتعليم اللغة يتبع وزارة التعليم العالى.

كما أشارت إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى القيام بالعديد من الدورات التدريبية للكوادر الموريشية فى عدة مجالات متنوعة، معربة عن تطلعها إلى إمكانية زيادة مشاركة الكوادر الموريشية فى هذه الدورات مستقبلاً.

ومن جانبه، أثنى رئيس جمهورية موريشيوس على تنظيم الندوة، مثمناً قيمة الدورات العديدة التى قدمتها مصر للكوادر الموريشية على مدار السنوات السابقة.

كما أشار إلى تطلع بلاده لتعزيز التبادل الثقافى والتعاون فى مجال البحث العلمى والعلوم الحديثة مع مصر، مُعربًا عن التقدير لقيام العديد من الطلاب الموريشيين بدراسة الطب البشرى فى مصر.

كما أعرب عن التطلع إلى جذب مزيد من السياح من مصر إلى موريشيوس، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الارتقاء بالبنية التحتية.