التعليم: 99.98% من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان الجبر والمثلثات إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 584 ألفا و99 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى، أدوا امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، اليوم الخميس، فى رابع أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 - 2022 والتى تستمر حتى يوم الخميس 26 مايو 2022.





وأوضح بيان حضر الامتحان 584 ألف و222 طالبا/طالبة، من إجمالى مستهدف 586 ألف و626 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2404 طلاب/طالبات، وبلغت نسبة أداء الامتحان إلكترونيا 99.98% من إجمالى الحضور. وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية. جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادتى الفيزياء والفلسفة والمنطق، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 الامتحان فى مواد (اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ) حسب الجدول المعلن سابقا.

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