خبير عالمى فى علاج العمود الفقرى بدون جراحة بمركز الطب الطبيعى بالعجوزة

جدة - نرمين السيد - يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الدكتور كريستوفر ميهرن الخبير العالمى فى جراحات العمود الفقرى، ورئيس مركز "شون كلينيك ميونخ" لجراحات العمود الفقرى بألمانيا وذلك خلال الفترة من 30 مايو وحتى 6 يونيو 2022.





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