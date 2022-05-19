محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - ناقش أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى – الغاز الطبيعى – الصحة – التضامن الاجتماعى – الطب البيطرى)، ضمن 19 قطاع خدمى يجرى تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجارى العمل بها فى نطاق 192 قرية و757 تابع بـ 5 مراكز مستهدفة من أعمال التطوير، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ المنيا، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، ممثل جهاز التعمير، مهندسى دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والجهات المعنية. وتابع المحافظ، موقف تسليم الأراضى للجهات المنوط بها تنفيذ الأعمال لسرعة البدء فى تنفيذ المشروعات الخدمية، والتى من شأنها تحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة وهى ضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، موجها بضرورة الالتزام التام بتطبيق معايير الجودة وتنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لتنفيذ الأعمال. وأجرى محافظ المنيا، الثلاثاء الماضى، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة بمركز ملوى.

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