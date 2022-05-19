انت الان تتابع تفاصيل خبر etisalat misr وظائف اتصالات مصر الجديدة.. الشروط الأوراق المطلوبة للتقديم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698730/etisalat-misr-وظائف-اتصالات-مصر-الجديدة-الشروط-الأوراق-المطلوبة-للتقديم

ينشر دوت الخليج وظائف اتصالات مصر الجديدة، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف etisalat misr للشباب خاصة أن الكثيرون يبحثون عن فرص عمل خالية، وتوفر اتصالات مصر الوظائف بمرتبات مجزية للحد من البطالة.

وظائف اتصالات مصر أعلنت اتصالات مصر عن حاجتها لموظفين كول سنتر للعمل في مقر العمل بشركة بوظائف شركة اتصالات بمرتبات مجزية تصل الي 3000 جنيه مصري، وإجازة يومين بالأسبوع. شروط التقديم علي وظائف شركة اتصالات مصر يكون المتقدم علي الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو فوق المتوسط.

ألا يزيد عمر المتقدم علي الوظيفة عن 40 عام.

يجيد اللغة الإنجليزية.

يكون من سكان القاهرة أو الجيزة أو القليوبية.

إتمام الخدمة العسكرية او موقف التجنيد. الأوراق المطلوبة للتقديم بوظائف شركة اتصالات مصر نسخه حديثة من السيرة الذاتية.

صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

صورة من شهادة الخدمة العسكرية.

صور شخصية.

صورة من بطاقة الرقم القومي. التقديم على وظائف شركة اتصالات علي من يرغب بالتقديم في أحدي وظائف شركة اتصالات ارسال السيرة الذاتية الخاصه به على الايميل الإلكتروني التالي : [email protected] رقم الهاتف للاستفسار والتواصل: 01146557500.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر etisalat misr وظائف اتصالات مصر الجديدة.. الشروط الأوراق المطلوبة للتقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.