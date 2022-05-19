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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698729/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يلتقي-بعدد-من-صناع-المستلزمات-والأجهزة-الطبية-في-التشيك

على هامش انعقاد منتدى التشيك - أفريقيا..

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، بمسئولي 6 شركات متخصصة في صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في دولة التشيك.

دوت الخليج

الاستفادة من التجربة التشيكية في توطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات في مصر

وأشارالدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه اللقاءات تأتي على هامش مشاركة الوزير في منتدى «التشيك - أفريقيا»، الذي يعقد على مدار 3 أيام في العاصمة الشيكية «براغ»؛ بهدف الاستفادة من التجربة التشيكية في توطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات في مصر، وبحث التعاون مع الشركات الاستثمارية الأجنبية من خلال انشاء مصانع للتجهيزات والمستلزمات الطبية، ونقل تكنولوجيا التصنيع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج لقاءات الوزير، تضمن عقد اجتماع مع إحدى الشركات المتخصصة في تجهيز سيارات الإسعاف؛ لبحث إمكانية الاستفادة بخبراتهم في تطوير أسطول سيارات هيئة الإسعاف.

ولفت إلى إن الوزير التقى بممثلي شركات تشيكية متخصصة في تجهيز غرف العمليات، كما التقى بصناع الأثاثات الطبية الخاص بتجهيز وفرش المستشفيات، في إطار العمل على تطوير المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، شارك في منتدى «التشيك - أفريقيا» الذي تستمر فعالياته من 17 إلى 19 مايو الجاري وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

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