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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698727/الملا-تعزيز-التعاون-بين-قطاع-البترول-وشركة-بيكرهيوز-الأمريكية-في-مجال-تحسين-كفاءة-استخدام-الطاقة

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من شركة بيكرهيوز الامريكية ، ضم المهندس تمير ناصر مدير عام شركة بيكرهيوز الامريكية بمصر والسودان والسيد مات ارمسترونج نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية الدولية ، مجالات التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الامريكية في إقامة مشروعات لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بصناعة البترول والغاز في اطار سياسة قطاع البترول لتحقيق الاستدامة.

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وتم خلال اللقاء متابعة تنفيذ خطوات اتفاقيتى التعاون اللتين تم توقيعهما بين الجانبين، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( ايجبس 2022 ) في فبراير الماضى حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة البترول والشركة الامريكية للتعاون فى مجال استرجاع غازات الشعلة وخفض الانبعاثات الكربونية ، كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين تحالف عدد من الشركات المصرية والامريكية يضم شركة بيكرهيوز للتعاون في تنفيذ مشروعات تهدف لتقليل انبعاثات الكربون من مواقع البترول والغاز.

أكد الملا خلال اللقاء ان قطاع البترول يكثف جهوده خاصة مع قرب استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ العالمية COP27لوضع المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات موضع التطبيق بالتعاون مع شركاء قطاع البترول من الشركات العالمية صاحبة التقنيات الرائدة و الحلول المتطورة.

الملا: تعزيز التعاون بين قطاع البترول وشركة بيكرهيوز الأمريكية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة

وأشار الوزير الى انه وجه بتنفيذ مبادرة للتوسع في البرامج التدريبية للتحول الطاقى وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن النسخة الجديدة من برامج تدريب القيادات الشابة والمتوسطة بمشروع تطويروتحديث القطاع والتي تضم حوالى 300 من الكوادر الشابة بهدف اعداد جيل متمكن من تلك المجالات التي تتزايد أهميتها مواكبة للتوجه العالمى الحالي.

ومن جانبه، أوضح المهندس تمير ناصر مدير عام بيكرهيوز الامريكية بمصر أن تحالف شركات جنرال اليكتريك وبكتل بالإضافة الى بيكرهيوز وشركتى بتروجت وانبي قد قام خلال الفترة الماضية بدراسة العديد من مناطق العمل البترولى لتحديد افضلها للبدء فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها بالإضافة الى تحسين كفاءة الطاقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا التزام شركته بتنفيذ برامج تدريب الكوادر البشرية في قطاع البترول المصري في العديد من المجالات العلمية والعملية، واشاد بما وجه به المهندس طارق الملا بالتركيز على مجالات التحول الطاقى وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في برامج تدريب القيادات الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث القطاع.

حضر المباحثات المهندس احمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.