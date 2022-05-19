انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. الخطيب وحسام غالي يحضران جنازة والد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698722/بالصور-الخطيب-وحسام-غالي-يحضران-جنازة-والد-محمد-سراج-الدين-عضو-مجلس-إدارة-الأهلي

أعلن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وفاة والده اللواء زكريا سراج الدين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص حضور كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء جنازة والد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي، اليوم الخميس.

نتيجة مباراة الأهلي ضد البنك

وتعادل النادي الأهلي، أمس الأربعاء، أمام فريق البنك، بدون أهداف ضمن مناسفات الدوري الممتاز، حيث يواصل المارد الأحمر فى إهدار النقاط.

وكان الأهلى قد تلقى هزيمة من النادي المصري بهدف مقابل لا شيئ، كما تعادل بعدها أمام فريق طلائع الجيش سلبيا، وبعدها تعادل إيجابيًا أمام نادي سيراميكا كليوباترا، واليوم تعادل أمام فريق البنك الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، من منافسات الدوري العام.

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية.

وخرج محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بديلا في الدقيقة 58، وتم الدفع بعلي لطفي بدلا منه، بعد إصابته الشناوي في العضلة الخلفية.

نتيجة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وأستطاع النادي الأهلي في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي أمام نظيره فريق الوداد المغربي، حيث من المقرر إقامة المواجهة في المغرب، يوم 30 الجاري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي