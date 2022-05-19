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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698721/الإسكان-الانتهاء-من-جميع-الهياكل-الرئيسية-للأبراج-بمنطقة-الأعمال-المركزية-بالعاصمة-الإدارية

دوت الخليج

الانتهاء من جميع الهياكل الرئيسية للأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح وزير الإسكان، أن تلك الأبراج تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

كما أشار أنه تم تنظيم احتفالية بمنطقة الأعمال المركزية، بمناسبة اكتمال الهيكل الرئيسي للبرج السكني D04، وهو آخر برج يتم الانتهاء منه، وتبلغ مساحته نحو 89 ألف متر مربع، وارتفاعه الإجمالي 159.8 م، ويتكون من 40 طابقًا فوق الأرض، وطابقين تحت الأرض، وطابقين من المباني الملحقة "البوديوم"، وبذلك تكون قد اكتملت جميع الأعمال الإنشائية للأبراج بالمشروع، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال تشطيب واجهات الأبراج، وأعمال التشطيبات الداخلية.

كما نقل المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن التقدم المحرز في مشروع منطقة الأعمال المركزية، وتقدم بالتهنئة لفريق العمل بالمشروع على الإنجازات التي تحققت، وأعرب عن امتنانه لجميع العاملين المصريين والصينيين على عملهم الشاق وجهودهم المتواصلة.

الإسكان: نهدف لجلب الخبرات الكبيرة من الشركات العالمية الرائدة في مجال التشييد والبناء

وأكد نائب وزير الإسكان، إلى أن دخول مصر عصر ناطحات السحاب لا يعد الهدف الأكبر وراء تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، ولكن أيضًا نهدف لجلب الخبرات الكبيرة من الشركات العالمية الرائدة في مجال التشييد والبناء للمهندسين والعمال المصريين، للمساهمة في تطوير مجال المعمار والتشييد في مصر، ويعد مشروع منطقة الأعمال المركزية نموذجًا شاهدًا على ذلك، مؤكداً على العلاقات القوية والتعاون المثمر بين الجانبين المصري والصينى أثناء مراحل تنفيذ المشروع، مما ساهم في التغلب بنجاح على العديد من التحديات والمشاكل التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، كما أعرب عن أمله في مواصلة الأطراف المعنية للعمل الجاد والتعاون البناء لضمان الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، واستكمال وتسليم أول أبراج المشروع في أقرب وقت ممكن.

وخلال كلمته، قدم السيد تشانغ ويتساي، المدير العام لشركة CSCEC فى مصر، الشكر والتهنئة للشركاء المعنيين على دعمهم ومساعدتهم، والعمل الجاد لجميع الموظفين المصريين والصينيين بالمشروع، مؤكدا أن الالتزام بالتوطين والتعاون مع الشركات المصرية هو استراتيجية التنمية التي تلتزم بها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC، وأن التنمية المشتركة وتعزيز الصداقة بين مصر والصين هي الهدف الذي تسعى له الشركة باستمرار.

وأوضح أنه تم الانتهاء بنجاح من أعمال الهياكل الخرسانية للمباني من الساحة المركزية إلى المباني السكنية الشاهقة والتي يبلغ إجمالي مساحتها نحو 450 ألف متر مربع في غضون 3 سنوات، وتعد هذه نتيجة الجهود الدؤوبة المشتركة للبنائين المصريين والصينيين، والذي سيصبح حتمًا نموذجًا يحتذى به للتعاون بين الشركات المصرية والصينية، معرباً عن أمله في أن يستمر فريق العمل بالمشروع في بذل جهود حثيثة، ومواصلة التغلب على الصعوبات، والالتزام بالمواعيد المحددة للمشروع، وذلك في ظل التحكم الصارم في الجودة والسلامة، لضمان الأداء المثالي للمشروع، ورد الجميل للحكومة المصرية والشعب المصري نظير دعمهم وثقتهم بشركة CSCEC عبر اتخاذ إجراءات عملية فعالة.

الانتهاء من الهيكل الرئيسي انجازًا ثمينًا حققه العاملون المصريون والصينيون

وقدم السيد ليانغ سوجاو، مدير المشروع لقسمي PK15 وPK16 لشركة CSCEC مصر، الوضع الأساسي للبرج السكني D04، قائلا: إن الانتهاء من الهيكل الرئيسي يعد انجازًا ثمينًا حققه العاملون المصريون والصينيون، وهو نتيجة للتعاون المخلص من جميع الأطراف، وتغلبهم على صعوبات الوباء بنجاح. وأعرب عن امتنانه لشركة CSCEC مصر والشركاء المعنيين، آملا في أن يستمر جميع العاملين في مواصلة العمل الجاد خلال أعمال الهيكل الثانوي والواجهات الخارجية والديكورات الداخلية والأعمال الكهروميكانيكية، وذلك لتحقيق الإنجاز المثالي للمشروع في أسرع وقت ممكن وتحقيق مشروع عالي الجودة.

كما ألقى كل من المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، والسيد أحمد البنا، مدير المشروع لشركة دار الهندسة -استشاري المشروع-، والسيد عبدالرحيم، المشرف العام لقسمي PK15 وPK16، والسيد أحمد عزمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة SIAC، والسيد أحمد عبدالرحمن مدير المشروع لشركة SIAC، وغيرهم من الضيوف، خطابات على التوالي، وأعرب الضيوف المصريون عن تهانيهم الحارة لاكتمال الهيكل الخرساني للبرج السكني D04، وأعربوا في الوقت نفسه عن مدى امتنانهم لفريق العمل بالمشروع على النتائج التي تحققت من خلال التغلب على الصعوبات التي أحدثها الوباء، كما أعربوا عن أمالهم في أن يواصل فريقا العمل المصري والصيني التعاون بإخلاص في المستقبل، وبذل جهود دؤوبة، والتغلب على تأثير الظروف العالمية، وتحقيق التنفيذ المثالي للمشروع في أقرب وقت ممكن.

وشهدت الاحتفالية حضور نحو 160 شخصًا، بما في ذلك رؤساء الأقسام المختلفة للمقاول العام لمشروع منطقة الأعمال المركزية، وممثلو جميع الوحدات المشاركة في البناء، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة دار الهندسة، وفريق مشروع شركة SIAC، وغيرهم، بجانب مشاركة عدد من وسائل الإعلام بتغطية الاحتفالية، مثلCCTV، وPhoenix TV، وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة.

جولة تفقدية بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وعقب الانتهاء من الاحتفالية، قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بجولة تفقدية بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تجول بعدد من الأبراج بالمشروع، وتفقد الغرفة النموذجية لأعمال الديكورات الداخلية بالطابق الرابع من البرج الإداري C08، وأشاد بجودة ودقة الأعمال التي تم تنفيذها، كما تفقد جسر الصداقة المصرية الصينية الواقع بالطابق التاسع والثلاثين بين البرجين التوأم C07 وC08، وكذا تقدم الأعمال بالساحة المركزية، والفندق المركزي من أعلى الجسر، وتابع سير أعمال الواجهات الخارجية بمشروع الفندق المركزي PK08 وأشاد بمعدلات التنفيذ العالية، وبالجهود الدؤوبة لجميع العاملين المصريين والصينيين بالمشروع.

وانتقل نائب الوزير للمشروعات القومية، لتفقد الغرفة النموذجية لأعمال الديكورات الداخلية للجزء الإداري من البرج الأيقوني بالطابق السابع بذات البرج، وأشاد بجودة الأعمال ودقتها ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية، واختتم جولته، بالاجتماع برؤساء ومديري الجهة التنفيذية، وجهة الإشراف، للوقوف على الوضع العام، وآخر تطورات أعمال البناء بالمشروع، وأكد خلال الاجتماع حرص الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على اتمام المشروع.