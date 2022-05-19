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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698720/نواب-الإسكندرية-يطالبون-باتخاذ-إجراءات-مشددة-على-الشواطئ-لمنع-تكرار-حوادث-الغرق

طالب أعضاء مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية بتشديد وتكثيف الرقابة والحملات على جميع الشواطئ، لمنع تكرار حوادث الغرق التي تحدث كل عام وتتزايد بشكل ملحوظ بشواطئ الإسكندرية، وذلك تزامنًا مع دخول فصل الصيف وإقبال المواطنين بكثافة على المصايف لقضاء الإجازة الصيفية.

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نواب الإسكندرية» يطالبون باتخاذ إجراءات مشددة على الشواطئ لمنع تكرار حوادث الغرق

وفي هذا الإطار، قال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن شواطئ الإسكندرية تشهد كل عام كوارث على مستوى حوادث الغرق، وقد صدرت من قبل قرارات من النيابة العامة بغلق بعض الشواطئ بها نتيجة تلك الوقائع المحزنة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع وقوع تلك الحوادث مرة أخرى.

وناشد عضو مجلس الشيوخ، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجميع الجهات المعنية، بمتابعة ورصد أية مخالفات من قبل مستأجرى الشواطئ، وعدم التهاون في توقيع العقوبات اللازمة، والتي قد تصل إلى الغلق وفسخ التعاقد.

فيما طالبت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، بإصلاح حواجز الأمواج للقضاء على ظاهرة زيادة أعداد الغرقى على الشاطئ، وذلك فى ظل ارتفاع الأعداد كل عام، مشددة على ضرورة العمل على وقف تكرار حوادث الغرق التي تشهدها شواطئ الإسكندرية كل عام.

وأكدت «هلالي»، على ضرورة وضع خطة للسيطرة على تسلل المصطافين للشواطئ بكثرة مبالغ فيها، حيث تشهد الشواطئ أعداد غفيرة ما يؤدي لتزايد نسب الغرق، خاصة أنه فترات الليل ونظرا لزيادة مساحة الشاطئ دون سور كانت يتسلل العشرات من المواطنين وترتفع حالات الغرق، لذلك أكدت على ضرورة عمل أسوار وحواجز على طول الشاطئ كله.