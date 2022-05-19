انت الان تتابع تفاصيل خبر بزيادة 20%.. ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 9.2 مليار دولار حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698718/بزيادة-20-ارتفاع-الصادرات-غير-البترولية-إلى-92-مليار-دولار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزاراء، إحصائية حول صادرات مصر غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022.

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وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن صادرات مصر غير البترولية قد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 9.2 مليارات دولار وبنسبة زيادة بلغت 20%.

وقد جاء الارتفاع في حجم الصادرات مدفوعًا بنمو حجم الصادرات لـ 11 قطاعًا تصديريًّا، وضمت تلك القطاعات كلًّا من: الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية و الأسمدة والصناعات الطبية بالإضافة إلى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية.

معلومات الوزراء يصدر العدد الثاني من مجلة آفاق إدارية

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أصدر العدد الثاني من مجلة «آفاق إدارية»، والذي ينطوي على رؤى وإسهامات قيمة لعدد من الخبراء الدوليين والمحليين.

وقد انقسم العدد الثاني من مجلة "آفاق إدارية" إلى 5 أقسام رئيسة؛ تناول القسم الأول 9 مقالات باللغة العربية؛ جاء المقال الافتتاحي فيها بقلم الدكتورة هويدا عدلي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، حول استطلاعات الرأي العام ودورها في دعم اتخاذ القرار، وأوضحت أن استطلاعات الرأي تقوم بدور مهم في توضيح اتجاهات المجتمع، والتي على أساسها يضع صانعو القرار سياساتهم؛ للاستجابة لتلك التوجهات وأخذها بعين الاعتبار، فاستطلاعات الرأي تُعدُّ همزة وصل بين صناع القرار والجمهور، من حيث تبادل الآراء حول مختلف القضايا التي يجري بخصوصها استطلاع الرأي، فأصبحت أداة مهمة للتعرف على مختلف القيم السائدة في المجتمعات، وتطور تلك القيم ومستقبلها.

وعلى صعيد إدارة المؤسسات، أوضحت الدكتورة نهلة محمود، مدرس الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الأربع وظائف الأساسية للإدارة، والتي تستهدف جميعها المساعدة في تحقيق أهداف المنظمة بأفضل استخدام ممكن للموارد المتاحة، لتسلط الأستاذة مروة وفيق، الضوء على رأس المال الفكري والتميز المؤسسي، عبر طرحها لعدد من الأفكار حول قيمة الأصول الفكرية المضافة، وهل رأس المال البشري هو رأس المال الفكري؟، لتنتهي بتوضيح العلاقة بين رأس المال الفكري والتميز المؤسسي.

كم ضم العدد قسمًا للروايات القيادية والتي من بينها رواية عن "إيلون ماسك: قطب التكنولوجيا الجنوب إفريقي وأسطورة النجاح"، فضلًا عن عددًا من العروض البحثية ومنها: المنصات الإلكترونية: التأثيرات الاقتصادية والمجتمعية، وعروضًا لاستطلاعات الرأي، جاء أبرزها في: مسح الإدارة المؤقت عام 2021.