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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698717/أمل-سلامة-تطلب-بمعرفة-سبب-تعثر-مشروع-إحلال-السيارات-بديلة-للتوك-توك الميني-فان

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة، بشأن تعثر مشروع إحلال السيارات بديلة للتوك توك، لاسيما فى ظل تزايد أعداد التوك توك فى مصر واستمرار مشكلاته.

دوت الخليج

أمل سلامة تفتح ملف تعثر مشروع إحلال السيارات بديلة للتوك توك

واوضحت عضو مجلس النواب قى طلبها، انه صدر القرار رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ من وزير الصناعة بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال، ولا أحد ينكر أن الحكومة تعمل باستمرار على حل المشاكل اليومية للمواطنين، واقتحمت كل الأزمات التى تؤرق المواطن ووضعت لها حلولًا جذرية وانه فى مطلع العام الحالى أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، العمل على خطة لإحلال التوك توك بسيارات مينى فان متطورة لتسير فى الشوارع ، بحيث تكون سيارات آمنة وتعمل بشكل رسمى ولديها رخص، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.

وأضافت أمل سلامة، الا اننا فوجئنا بتصريحات من المتحدث الرسمي بأسم مبادرة إحلال السيارات ان انضمام التوكتوك بالمبادرة يحتاج إلى تقنين أوضاعه من خلال الحصول على التراخيص اللازمة من وحدات المرور، حتى يتمكن أصحابها من المشاركة لاستبداله بالسيارات التي سيتم تحديدها من الحكومة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه ليس هناك توجيهات بتحديد نوعية السيارة التي يتم استبدالها بمركبات التوكتوك حتى الأن، في حال انضمامها، وسيكون أمام المواطنين اختياريين، وهي "سيارات الميني فان أو المركبة الجديدة" المقترح تقديمها للعمل بنظام الغاز الطبيعي أو الكهرباء.

وقالت النائبة أمل سلامة، هذه التصريحات تضرب مبادرة احلال السيارات بديلا للتوك توك فى مقتل وتعود بنا الى نقطة الصفر، كما انها تتناقض مع القرارات الوزارية وقرارات رئيس الوزراء. وايضا تصريحات وزيرة التجارة والصناعة، التى أكدت فى أكثر من مناسبة قائلة "هناخد التوك توك من مالكه ونديله مينى فان، وهيشتغل بدورة وقود مزدوجة، يعمل بالبنزين والغاز»، مشيرة إلى أن سعر المينى فان ضعف سعر التوك توك، والحكومة تقوم ببرنامج يوفر تمويلا يستطيع من خلاله شراء المينى فان على أقساط وفائدة ميسرة، ويتم تقييم سعر التوك توك بما لا يبخسه حقه، مؤكدة: «هناخد التوك توك ومش هنستخدمه.

واضافت عضو مجلس النواب، هذه التصريحات الصحفية احدثت نوعا من البلبلة لدى المواطنين، واصبحنا لا نعلم هل هناك بالفعل مبادرة لاحلال السيارات الميني فان محل التوك توك، ومنع سير التوك توك فى الشوارع، أم ان هذه المبادرة مازالت محل الدراسة دون التفعيل.

وطالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب بمعرفة الموقف التنفيذي من مبادرة احلال سيارات الميني فان بديلا للتوك توك، والى اين وصلت هذه المبادرة بالارقام والدلائل.

وأضافت عضو مجلس النواب،” إنته بمعرفة مدى صحة تصريحات مدير مبادرة احلال السيارات محل التوك توك، والتى لم تتضح معها ما اذا كان بالفعل هناك خطوات جادة فى التنفيذ من عدمه. ومعرفة هل تم انتاج او استيراد سيارات الميني فان بالفعل من عدمه، وما هو تاريخ تنفيذ المرحلة الاولى من المبادرة، بحيث يلمس المواطن المصري بشوارع الجمهورية اختفاء التوك توك مرحليا وظهور الميني فان.