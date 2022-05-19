انت الان تتابع تفاصيل خبر بإطلالة مبهجة.. دنيا سمير غانم في كواليس أحدث جلسة تصوير لها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698715/بإطلالة-مبهجة-دنيا-سمير-غانم-في-كواليس-أحدث-جلسة-تصوير-لها

دوت الخليج يرصد أحدث جلسة تصوير لـ دنيا سمير غانم

جلسة تصوير دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت دنيا سمير غانم داخل كواليس أحدث جلسة تصوير لها ظهرت بها بعدة إطلالات مختلفة ومبهجة وحيوية وعلقت على الفيديو قائلة: “واحدة من جلسات التصوير المفضلة لدى”.

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تشيد بجمالها وعلق لها أيضًا عدد من أصدقائها داخل وخارج الوسط الفني مثل فيفي عبده، ومي سليم، ومحمود الليثي، وغيرهم.

دنيا سمير غانم مسلسل الكبير أوي

وفي سياق آخر، كانت الفنانة دنيا سمير غانم حرصت على أن توجه رسالة إلي الفنانة رحمة أحمد التي جسدت شخصية "مربوحة" ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الذي عرض في رمضان 2022.

وقالت دنيا سمير غانم: "أنا حبيتك جدا يا رحمة وشكرا على ذوقك وكلامك الحلو، ربنا يوفقك"، ومن جانبه المخرج أحمد الجندي مخرج مسلسل الكبير أوي 6 كان قد كشف في آخر حوار تلفزيوني له سبب غياب الفنانة دنيا عن المسلسل في موسم دراما رمضان 2022.

وقال المخرج أحمد الجندي في لقائه ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي: "الأزمة مكنتش عندنا في فكرة اقناع دنيا سمير غانم انها تشترك السنة في الكبير أوي ولا عندها، ولكن كان المفترض انها تخوض الموسم الرمضاني بمسلسل اَخر وهناك كان من الصعب اشتراكها في الكبير اوي الجزء السادس".

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وأشار مخرج العمل إلى أن تعويض شخصية هدية التي قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم بشخصية أخرى كان هذا الأمر شبه مستحيل، موضحًا أن الفنانة دنيا سمير غانم فنانة شاملة سواء على مستوى التمثيل، أو الكوميديا و الجمهور ارتبط بها كثيرًا في مسلسل الكبير.