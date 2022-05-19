انت الان تتابع تفاصيل خبر «الصحة»: طب الأسرة ركن هام في بناء النظم الصحية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698712/الصحة-طب-الأسرة-ركن-هام-في-بناء-النظم-الصحية

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا نحو تخصص طب الأسرة؛ نظرًا لاعتماد منظومة التأمين الصحي الشامل عليه.

دوت الخليج

الصحة تؤكد أهمية دور طب الأسرة في منظومة التأمين الشامل

جاء ذلك خلال كلمة له، اليوم الخميس، في احتفالية اليوم العالمي لطب الأسرة الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان.

وأضاف «حساني»: «تخصص طب الأسرة يعد نواة تشغيل النظام في مختلف وحدات الرعاية»، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تستهدف الفترة الحالية تدريب أكبر عدد ممكن من الأطباء في هذا التخصص الهام.

وأكد مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن طب الأسرة بمثابة أهم ركن في بناء نظم الرعاية الصحية، مشيرًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف تعزيز مفهوم هذا التخصص.

الصحة تستقبل 70 مقترحًا من الشباب لتطوير المنظومة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 70 مقترحًا وفكرة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال النموذج الإلكتروني الذي تم إطلاقه في شهر إبريل الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن النموذج الإلكتروني يتيح الفرصة للمواطنين والمنتفعين من الخدمات الصحية، مشاركة مقترحاتهم عن تطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم من خلال المنشآت التابعة للوزارة، كما يتيح لطلاب الجامعات في تخصصات الرعاية الصحية، وشباب العاملين بمديريات الصحة على مستوى الجمهورية، مشاركة أفكارهم في تطوير المنظومة الصحية والنهوض بها.

وأوضح «عبدالغفار» أن تفعيل هذا النموذج يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في أفكار الشباب، للارتقاء بالخدمات الصحية ومقدمي تلك الخدمات؛ ليكون بمثابة منصة إلكترونية لمشاركة أفكار ومقترحات الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.