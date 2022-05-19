أخبار مصرية

«الصحة»: طب الأسرة ركن هام في بناء النظم الصحية

0 نشر
إيمان مجدي _ شهاب صلاح 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع تفاصيل خبر «الصحة»: طب الأسرة ركن هام في بناء النظم الصحية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698712/الصحة-طب-الأسرة-ركن-هام-في-بناء-النظم-الصحية

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا نحو تخصص طب الأسرة؛ نظرًا لاعتماد منظومة التأمين الصحي الشامل عليه.

دوت الخليج

الصحة تؤكد أهمية دور طب الأسرة في منظومة التأمين الشامل

جاء ذلك خلال كلمة له، اليوم الخميس، في احتفالية اليوم العالمي لطب الأسرة الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان.

ad3f0cf025.jpg

 

 

4d87b60b08.jpg

 

 

وأضاف «حساني»: «تخصص طب الأسرة يعد نواة تشغيل النظام في مختلف وحدات الرعاية»، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تستهدف الفترة الحالية تدريب أكبر عدد ممكن من الأطباء في هذا التخصص الهام.

fcddca56a2.jpg

 

 

67bcd8ec11.jpg

 

 

وأكد مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن طب الأسرة بمثابة أهم ركن في بناء نظم الرعاية الصحية، مشيرًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف تعزيز مفهوم هذا التخصص.

الصحة تستقبل 70 مقترحًا من الشباب لتطوير المنظومة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 70 مقترحًا وفكرة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال النموذج الإلكتروني الذي تم إطلاقه في شهر إبريل الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن النموذج الإلكتروني يتيح الفرصة للمواطنين والمنتفعين من الخدمات الصحية، مشاركة مقترحاتهم عن تطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم من خلال المنشآت التابعة للوزارة، كما يتيح لطلاب الجامعات في تخصصات الرعاية الصحية، وشباب العاملين بمديريات الصحة على مستوى الجمهورية، مشاركة أفكارهم في تطوير المنظومة الصحية والنهوض بها.

وأوضح «عبدالغفار» أن تفعيل هذا النموذج يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في أفكار الشباب، للارتقاء بالخدمات الصحية ومقدمي تلك الخدمات؛ ليكون بمثابة منصة إلكترونية لمشاركة أفكار ومقترحات الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الصحة»: طب الأسرة ركن هام في بناء النظم الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا