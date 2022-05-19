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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698710/محافظ-الغربية-يتابع-توريد-القمح-ويفض-سوق-عشوائي-بقطور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،صباح اليوم، في جولة مفاجئة داخل مدينة قطور قام خلالها بمتابعة توريد القمح داخل شونة قطور، حيث تابع اصطفاف السيارات المحملة بمحصول القمح، و طالب المزارعين بحث ذويهم بسرعة توريد كافة المحصول والحصول على الحوافز التي تقدمهم الدولة.دوت الخليج

كما فض محافظ الغربية سوق عشوائي مقام على سور مستشفى قطور المركزي، حيث وجه رئيس المدينة بإزالة كافة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى منطقة مخصصة بعيدًا عن المستشفى، كما وجه بتطهير المكان وتعقيمه ومنع عودة تلك الإشغالات في محيط المستشفى.

أعمال رصف مدخل المدينة ناحية مصرف الزهار

وخلال جولة المحافظ تفقد أعمال رصف مدخل المدينة ناحية مصرف الزهار، حيث يتم تدبيش المصرف بطول ٤٥٠ متر، لتوسعة الطريق البالغ طوله 1 كيلو متر وبعرض ١٥ مترا والذي يربط مدخل مدينة قطور بشارع الجيش.

مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة تم تجهيزها

يشار الى أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة تم تجهيزها لاستقبال 246 ألف طن من القمح في 22 موقع تخزيني طبقًا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع التعاون المشترك لكافة الجهات المعنية مما يضمن نجاح عملية التخزين لهذا العام، وذلك يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءًا مع تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين.