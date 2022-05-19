انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص.. هل تتسبب الأخطاء التحكيمية في إعادة مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698709/خاص-هل-تتسبب-الأخطاء-التحكيمية-في-إعادة-مباراة-الأهلي-والبنك-الأهلي

أثارت القرارات التحكيمية في مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء جدلًا واسعًا، بسبب إلغاء هدف والتغاضي عن ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر، أتفق الخبراء على صحتهما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي أقيمت على أرضية ميدان استاد المقاولون العرب في خضم منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري المصري، وأدارها تحكيميًا أمين عمر وعاونه أحمد حسام وسمير جمال، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا، ومحمد سلامة ميدو على تقنية الفار ويعاونه هاني عبد الفتاح. كانت البداية في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، عندما سجل محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي الهدف الأول، قبل أن يعود أمين عمر لتقنية الفار بتوصية من محمد سلامة، ويلاحظ تحرك الكرة أثناء لعب خطأ في بداية اللعبة، ليقرر إلغاءه وإعادة الكرة من البداية. هدف الأهلي الملغي، أقر عدد من خبراء التحكيم المصري بصحته، وعلى رأسهم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، والمحللان أحمد الشناوي وناصر عباس، استنادًا على أن بروتوكول تقنية الفار لا يسمح للحكم بالتدخل في مثل هذه الأخطاء.

ورد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، مبررًا القرار بأن الحكام استخدموا روح البروتوكول بغض النظر عن النص القانوني، مؤكدًا صحة قرار الإلغاء. وفي الدقيقة الخامسة بعد التسعين ارتطمت تسديدةا لمدافع محمد عبد المنعم بيد لاعب البنك الأهلي محمد دبش داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم الفار لم يتدخل وبالتالي لم تحتسب اللعبة بصافرة أمين عمر، كما أقر على كونها ركلة جزاء صحيحة المحللان التحكيميان أحمد الشناوي وناصر عباس.

إعادة المباراة

وترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية، عن إمكانية إعادة المباراة كون طاقم التحكيم خالف نصًا واضحًا في القانون وألغي على أُثره هدفًا غير مسار المباراة. وقال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن قرار إعادة المباراة في بطولة الدوري المصري، يستلزم اعتراف حكم اللقاء في تقريره الرسمي بارتكابه خطأ وعدم تنفيذ القانون. وأتم المصدر في تصريحات لـ دوت الخليج: المباراة بالفعل شهدت أخطاءً تحكيمية، ولكن قرار إعادة المباراة لا يصدر إلا بعد اعتراف الحكم بالخطأ، هكذا تنص لوائح الاتحاد.