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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698708/المركزي-المصري-المفاوضات-مع-صندوق-النقد-تسير-بصورة-جيدة

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، نافيًا وضع الصندوق لأى شروط صعبة أو تعجيزية أو تمس المواطن.

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وأضاف محافظ المركزي المصري خلال مؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 تحت عنوان: تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية- إن قيادات البنوك المركزية العربية على مدار السنوات الماضية حققت الاستقرار النقدي والمالي وفقا لجريدة المال المصرية صباح اليوم الخميس 19 مايو2022.

كان طارق عامر، قد شارك، أمس، في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، بعنوان «تداعيات الأزمة الدولية وتأصيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية».

وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يتعهد بأن يكون الاستثمار في الجنيه المصري أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط.

«المركزي المصري»: المفاوضات مع «صندوق النقد» تسير بصورة جيدة

وأضاف، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، أن البنك المركزي وافق لبنكي الأهلي ومصر على إصدار شهادة الادخار بنسبة 18% لدعم المواطن المصري.

وقد عُقد المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 تحت رعاية وحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، والشيخ محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية.

كما حضر المؤتمر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، ومحمد الإتربي، نائب اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، ومحمود محيي الدين الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أمريكا، وعدد من رؤساء البنوك ورؤساء القطاعات المختلفة.