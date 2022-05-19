السفيرة المصرية لدى موريشيوس تقيم ندوة للالتقاء بالكوادر الموريشية من خريجي الجامعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:28 مساءً - أقامت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى موريشيوس، ندوة للالتقاء بالكوادر الموريشية من خريجي الجامعات المصرية والحاصلين على الدورات التدريبية المصرية، حيث حضرها Prithviragsing Roopuh رئيس جمهورية موريشيوس كضيف شرف فضلاً عن كل من قاسم يتيم رئيس جمهورية موريشيوس الأسبق، ورؤؤف بندان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وعدد كبير من كبار المسئولين من وزارات التعليم والثقافة، ووزير الخدمات العامة والإصلاح الإداري والمؤسسي.

هذا، وأوضحت السفيرة المصرية في كلمتها أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي في إطار انشاء رابطة لخريجي الجامعات المصرية والحاصلين على دورات تدريبية في مصر، لاسيّما دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. كما قامت السفيرة باستعراض أهم مقومات البرنامج الذي قامت بتدشينه وزارة التعليم العالي المصرية تحت مسمى " ادرس في مصر " والذي يهدف إلى جعل مصر مقصداً للتعليم، فضلاً عن الإشارة إلى قيام السيد رئيس الجمهورية بإطلاق حملة "اتكلم عربي"، ووجود مركز متطور لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مزودًا بإمكانيات متطورة لتعليم اللغة يتبع وزارة التعليم العالي. كما أشارت إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القيام بالعديد من الدورات التدريبية للكوادر الموريشية فى عدة مجالات متنوعة، معربة عن تطلعها إلى إمكانية زيادة مشاركة الكوادر الموريشية في هذه الدورات مستقبلاً.

ومن جانبه، أثنى رئيس جمهورية موريشيوس على تنظيم الندوة، مثمناً قيمة الدورات العديدة التي قدمتها مصر للكوادر الموريشية على مدار السنوات السابقة. كما أشار إلى تطلع بلاده لتعزيز التبادل الثقافي والتعاون في مجال البحث العلمي والعلوم الحديثة مع مصر، مُعربًا عن التقدير لقيام العديد من الطلاب الموريشيين بدراسة الطب البشري في مصر. كما أعرب عن التطلع إلى جذب مزيد من السياح من مصر إلى موريشيوس، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الارتقاء بالبنية التحتية.