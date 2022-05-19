فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بمحافظة الوادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:28 مساءً - فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى من خلال وحدة لم الشمل وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية حملة توعوية ضمن برنامج الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه، وذلك بمحافظة الوادي الجديد في الفترة من 15 الي 19 مايو 2022 ، تضمنت الحملة عدد 20 ندوات / لقاءات جماهيرية) في كل من

*ندوات مدينه ومركز الخارجه*

*ندوه بمركز شباب الخارجه

*ندوه بمركز شباب حي الزهور

*ندوه بمدريه التضامن الاجتماعي

*ندوه بمركز شباب قريه بولاق

* ندوه بمركز شباب حي السبط

*ندوات مدينه ومركز باريس*

* ندوه بدار مناسبات قريه بغداد

* ندوه مركز شباب مدينه باريس

*ندوات مدينه ومركز الداخله*

* ندوه مركز شباب الداخله

* ندوه مركز شباب قريه الشيخ والي

* ندوه مركز شباب المعصره

* ندوه مركز شباب قريه اسمنت الندوه الاولي

* ندوه مركز شباب اسمنت الندوه الثانيه

*ندوه مركز شباب الغرغور

*ندوه مركز شباب الفتح

*ندوه مركز شباب الجديده

*ندوات مدينه ومركز بلاط*

*ندوه مركز شباب بلاط

*مركز شباب البشندي

*ندوات مدينه ومركز الفرافره*

*ندوه المجلس المحلي لمدينة الفرافره

*ندوه قريه اللواء صبيح

* ندوه تنميه المجتمع المحلي بالفرافره

وقد استهدفت الحمله عدد 2396 سيدة ورجل .

كما تضمنت ورش عمل حول منهج المشورة الاسرية والتنشئة المتوازنة لرائدات بمقر فرع المجلس بهدف تدريبهم مما يؤهلهم للمشاركة في حملات التوعية الأسرية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف وبعض المؤسسات الأخرى ، ويقوم على تدريبهم مجموعة من المدربين المعتمدين من المجلس القومي للمرأة والحاصلين على تدريب مدرب بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية لطب الاطفال ومجموعة من الشيوخ من المركز العالمي للفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف

تهدف هذه الحملات إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومعالجتها دينياً واجتماعياً، كما تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرآة والعمل على التوعية الصحية والنفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج او المتزوجين بالفعل، حيث تناقش اساليب اختيار الشريك المناسب للحياة الزوجية الذي يعد ركيزة أساسية في بناء الأسرة السلمية والمستقرة التي هي وحدة بناء المجتمع .

كما تتضمن الحملات محاور مهمة منها صحة الأم والطفل والتغذية والرضاعة واساليب التربية السليمة والصحة النفسية للأبناء.