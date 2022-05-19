محافظ المنوفية : 400 لجنة امتحانية تستقبل 83 ألف و839 طالب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:28 مساءً - فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستعداد لامتحانات الشهادة الاعدادية ، أنهت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية استعداداتها لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 والتي ستنطلق يوم السبت المقبل 21 مايو ،حيث تم تجهيز 400 لجنة لاستقبال 83 ألف و839 طالب وطالبة وبمشاركة 14 ألف و302 معلم ( رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري ) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدار ستة أيام متصلة تنتهي الخميس 26 من مايو الجاري .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات والعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر ، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات المركزية وربطها بالمدارس للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات .

من جانبها أوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزراة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات لحلها فورا أو تلقي أية شكاوى من الامتحان يتبعها غرف عمليات فرعية بديوان كل إدارة تعليمية، مشددة على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان الامتحانية و حظر استخدام الهواتف المحمولة للمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بانتظام وانضباط العملية الامتحانية بمنتهى الحسم وضرورة العمل بروح الفريق.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اختبار اليوم الأول في مادة اللغة العربية والخط والإملاء للفترة الأولى بينما يؤدي طلاب المدارس الرياضية فقط الاختبار النظري في مادة التربية الرياضية للفترة الثانية بمدارس التربية الرياضية بإدارتي شبين الكوم و منوف .