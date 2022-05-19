خارجية النواب: وحدة الصف السودانى أساس العبور إلى المستقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:28 مساءً - أكدت النائبة جيهان زكى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب على أن وحدة الصف السودانى، هى أساس العبور من المرحلة الراهنة والوصول إلى مستقبل أفضل للسودان وشعبه، مشددة على أن القاهرة والخرطوم يجمعهما وحدة المصير المشترك بحكم التاريخ والجغرافيا.

وقالت جيهان فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب عودتها من المشاركة فى زيارة وفد المجتمع المدنى المصرى إلى الخرطوم، ضم العديد من الشخصيات والرموز والبرلمانيين، إن السودان يمر بمرحلة خطيرة يجب تكاتف جميع أبناء الشعب السودانى من أجل العبور إلى المستقبل.

وأضافت عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أن خصوصية ومحورية العلاقات (المصرية- السودانية)، يؤكد عمق العلاقات بين القاهرة والخرطوم وحرص مصر الدائم على وحدة الصف السودانى والمساعدة فى كافة المجالات من أجل خروج السودان من عنق الزجاجة إلى مرحلة النمو والازدهار.

وكشفت أن الوفد عقد عدة اجتماعات ولقاءات مكثفة مع ممثلى كل القوى السياسية فى السودان، من أجل تهيئة الأجواء من أجل خروج السودان من أزمته الحالية ليقوم بدوره الإقليمى والدولى، مؤكدة أن هناك حرص مصرى سودانى على استمرار التشاور والحوار للاستفادة من التجربة المصرية فى تحقيق النهوض والحفاظ على مقدرات الشعب السودانى.

ونوهت إلى الجهود المتواصلة مع كثير من المعنيين المخلصين لمصالح مصر والسودان، مشيرة إلى أن ما يمر به السودان من أزمات تؤثر وبشكل كبير على الواقع الإقليمى والدولى ولذلك يجب أن يساعد الجميع السودان على إنهاء تلك الأزمات وهو ما تقوم به مصر قيادة وحكومة وشعبا.

وأشارت عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أن الرؤية المصرية السودانية متوافقة ومتواصلة لحل العديد من الأزمات العربية والأفريقية والدولية، مشيدة بعلاقات حسن الجوار التى تشهدها مصر والسودان على مدى التاريخ باعتبار أن الأمن القومى المصرى والسودانى يجمعها المصير المشترك والحفاظ عليه.

ولفتت إلى أن هناك حرصا مصريا سودانيا متبادلا على الحفاظ وبناء علاقات نموذجية قوامها ضرورة بناء شراكة استراتيجية حقيقية ومؤسسية، مشددة على ضرورة أن تشمل هذه العلاقات كافة مجالات التعاون من سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية واجتماعية وبرلمانية وغيرها من المجالات.

وكشفت أن الوفد المدنى المصرى ذهب إلى السودان انطلاقا من ظروف تاريخية تستوجب قيام كافة الأطراف الفاعلة فى المشهدين السياسى المصرى والسودانى بأدوارهم المنوطين بها للمساهمة فى مزيد من التقارب بين الشعبين الشقيقين، مشددة على ضرورة أن تعمل هذه الأطراف من أجل المساهمة الفاعلة فى تعميق العلاقات المصرية - السودانية التى يتعين أن تقوم من الآن فصاعدا على أسس جديدة تغلب النظر برشد إلى المستقبل ورؤية التحديات الجسام بدلا من اجترار الماضى.

ورأت أن وفد المجتمع المدنى المصرى استشعر انطلاقا من ما سبق أن الظروف الراهنة التى يمر بها السودان والمنطقة والعالم تستوجب تحركا متقنا وسريعا من أجل الشروع فى حوار بناء وناضج مع مكونات المجتمع السودانى، ومن هنا كانت زيارة الخرطوم وجهة مناسبة لإطلاق حوار مصرى - سودانى يقوم على مجموعة من المحددات الجديدة التى تتناسب مع حجم التطورات العالمية التى باتت تدفع فى طريق إعادة صياغة الأفكار وبناء تحالفات إقليمية وتكتلات عابرة للحدود فى سبيل تحقيق المصالح المشتركة للشعوب التى تعانى اليوم من العديد من الأزمات.