هيئة الدواء المصرية تنظم ورشة عمل حول الإجراءات الخاصة بتسجيل الكواشف المعملية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:28 مساءً - نظمت هيئة الدواء المصرية ، ورشة عمل حول الإجراءات الخاصة بتسجيل الكواشف المعملية والتشخيصية، بحضور ممثلي شركات الكواشف المعملية والتشخيصية، وذلك بمقر الهيئة.

وتم خلال ورشة العمل التعريف بالإجراءات والقواعد المنظمة الخاصة بتسجيل الكواشف المعملية والتشخيصية، وكذلك تم إجراء مناقشة مفتوحة للرد على تساؤلات و استفسارات ممثلي الشركات، وتم مناقشة الأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها.

يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر من هيئة الدواء المصرية مع متلقي الخدمة لضمان سرعة و سهولة الإجراءات، وفي ضوء حرصها على تقديم الدعم المستمر للشركات.