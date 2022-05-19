محافظ أسوان: حملات دورية على الأسواق لفحص الجودة

وأوضح محافظ أسوان أشرف عطية - فى بيان اليوم الخميس - أن جهود المديرية أسفرت عن ضبط 165 كجم من الأسماك المملحة المخالفة حيث شملت هذه المضبوطات عرض وبيع أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها، مع تحرير عدد محضر جنح أسوان أول، وجارى إتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفة النيابة المختصة.
وشدد المحافظ، على أهمية رصد أى مخالفات أولاً بأول من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يساهم فى توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية.
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