مياه أسيوط: تنفيذ 25 ألف وصلة منزلية بمركز صدفا ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد إنه جار تنفيذ 25 ألف وصلة منزلية بمركز صدفا من بين 231 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى بأسيوط ضمن 150 قرية ريفية مستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





جاء ذلك خلال تفقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، موقع تشوين مواسير الوصلات المنزلية بقرية أولاد إلياس مركز صدفا والخاصة بتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى المنفذ بمركز صدفا ضمن مبادرة حياة كريمة الرئيسية على مستوى 7 مراكز (منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أبنوب، أبوتيج).

وأكد درة أنه جار المتابعة الميدانية للموقف التنفيذى للوصلات المنزلية على أرض الواقع مع المقاولين وكل الجهات القائمة على التنفيذ حتى يتمكن المواطن البسيط من جنى ثمار المشروعات التنموية الخدمية.

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