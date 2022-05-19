صحفة كويتية تبرز حرص الرئيس السيسى على استقلال وسيادة القضاء

ففى صحيفة النهار الكويتية الصادرة اليوم وتحت عنوان " السيسى: العدل عماد المجتمع وضمانة السلم الأهلى" قالت الصحيفة أن الرئيس السيسى، أكد أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء وتعزيز دوره ومكانته، إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه.
وأضافت الصحيفة إلى أن الرئيس أشار إلى أن الدستور المصرى حرص على تأكيد استقلال القضاء، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل فى شؤونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيرا إلى أن القضاء الإدارى يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذى يكفل العدالة فى تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصرى العريق منذ يومه الأول عند إنشائه فى عام 1946 وحتى الآن.
وفى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم" قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.
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