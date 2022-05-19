«الرى» تنفذ ورشة عمل لـ36 متدربا إفريقيا حول نظام رصد المياه والصرف الصحى

جدة - نرمين السيد - عقدت ورشة عمل تحت عنوان "نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحى فى إفريقيا" WASSMO وذلك خلال الفترة (15 - 18) مايو 2022 بمقر مركز التدريب الإقليمى التابع لوزارة الموارد المائية والرى بمدينة السادس من إكتوبر.





ورشة العمل جاءت فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى نحو الاستمرار فى تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، وفى إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والذى يعد الكيان المؤسسى المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.



وقال الدكتور عبد العاطى أن هذه الورشة عقدت بمشاركة 36 متدربا من 16 دولة إفريقية هى (ليبيا وموريتانيا وتونس وبوروندى وكينيا ورواندا ونيجيريا والكاميرون والسودان وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وناميبيا ومدغشقر ومالاوى ومصر)، وتعد جزءا من العملية التحضيرية لإطلاق حملة حساب المؤشرات الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحى فى إفريقيا لعام 2022، وتطوير تقرير نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحى فى إفريقيا لعام 2022 والذى سيتم رفعه لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى، كما تهدف لرصد عملية تنفيذ الإلتزامات القارية رفيعة المستوى المتعلقة بالمياه والصرف الصحى بما فى ذلك رؤية أفريقيا للمياه 2025، والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، بالاضافة لرصد التقدم المحرز نحو أجندة إفريقيا 2063، كما اشتملت ورشة العمل على تنفيذ عدد من الزيارات حيث تم زيارة المركز القومى لبحوث المياه، ومركز التنبؤ بالفيضان، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، ووحدة التليمترى بمقر الوزارة، كما تم تنظيم زيارة لأهرامات الجيزة ورحلة نيلية بالقاهرة.



وأكد الدكتور عبد العاطى أن المياه تعد الركيزة الأساسية للتنمية فى جميع القطاعات، مشيرا لأهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية، وجذب المزيد من الإهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع المياه بالقارة الإفريقية.

وأعرب عن تقديره لدور مجلس وزراء المياه الأفارقة فى تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها دول القارة الإفريقية، خصوصا فى ظل ما تواجهه دول القارة من تحديات عديدة مثل النمو السريع للسكان، والتأثير السلبى لتغير المناخ على المياه.

وأشار أنه سبق انتخاب مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة المقبلة خلال عامى 2023 و2024 تقديرا لدور مصر الهام على الساحة الافريقية، ومؤكدا حرص مصر على دعم التنمية بكل الدول الإفريقية، ومساعدة القارة الإفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025، وأجندة إفريقيا 2063 وتسريع التقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصا الهدف السادس المعنى بقطاع المياه، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.



وأشار الدكتور عبد العاطى لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة مثل مركز التدريب الإقليمى بمدينة السادس من أكتوبر وفروعه بالمحافظات، والذى يتمتع بإمكانيات لوجيسيتة وتدريبية متميزة يمكن للأمكاو الإستفادة منها، حيث يقوم المركز بتقديم العديد من الدورات التدريبية لـ 200 متدرب سنويا من الدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه، بالإضافة لتوفير الوزارة لمنح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التى تعقد بالمركز القومى لبحوث المياه.