جامعة القاهرة تقدم مشروعات بحثية لتنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050

جدة - نرمين السيد - نظمت أمس كلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع نقابة المهن الزراعية، ملتقى ثقافيا بعنوان "آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة فى مصر ودور المتطوعين من طلاب كليات الزراعة فى مواجهتها".





وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان اليوم الخميس، إن الملتقى الثقافى الذى استهدف توعية الطلاب بالآثار الضارة للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة وما يمكن أن تحدثه من تأثيرات على النواحى الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تعمل من خلال مشروعات بحثية تطبيقية على تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتى تركز على تعزيز البحث العلمى وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للحد من آثار تغير المناخ.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن قضية تغير المناخ بالغة الأهمية وأن الجامعة فى ضوء استراتيجيتها للتحول لجامعة من الجيل الرابع تركز على النظام البيئى، واستحدثت مكتبا للاستدامة يعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيا وعادلة اجتماعيا ومجدية اقتصاديا لتعزيز الاستدامة البيئية.

ومن جانبه، قال الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، إن الملتقى شارك فيه عدد من الأساتذة المتخصصين فى مجال الزراعة وتغيرات المناخ بالجامعات والمراكز البحثية المختلفة، وناقش عددا من المحاور من بينها دور المهندسين الزراعيين فى مواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، والتغيرات المناخية ودور الجامعات فى مواجهة آثارها، والآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على الزارعة المصرية، والتغيرات المناخية وسياسات مواجهتها فى قطاع الزراعة بمصر، كما يناقش أيضا الآثار البيئية والاجتماعية للتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على زراعة محاصيل السكر فى مصر.

يذكر أن جامعة القاهرة تشارك بعدد كبير من الفعاليات والأنشطة والمسابقات بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر المقبل 2022، ومن أبرزها: استحداث برامج جديدة فى مجال العلوم البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولى، وإقامة ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب حول قضايا تغيرات المناخ، وإطلاق دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، والإعداد لتنظيم نموذج محاكاة لطلاب الجامعة على مؤتمر تغير المناخ cop27 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتمويل مشروع بحثى للتخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر لاستبدال الوقود الأحفورى بالوقود الحيوى للتحكم فى حالات الطوارئ المناخية، إلى جانب تنظيم ندوة كبرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ للدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ المصرى، وإطلاق مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، والعمل على تقديم مقترحات تشريعية للبرلمان المصرى حول تغيرات المناخ وتأثيراتها المختلفة.