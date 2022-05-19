تنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالمحافظات الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالى والإدارى ومكاتب المتابعة الميدانية بالمحافظات، بما يساعدهم على القيام بأعمالهم والمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.





يأتى ذلك فى ضوء اهتمام محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بدعم قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة وإداراته بالمحافظات، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة، وتفعيل دوره بشكل أوسع لمحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله فى الإدارة المحلية.

وأكد محمود شعراوى أن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزار ة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظات، حيث يقومون بدور رقابى فى متابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، وتقييم ومتابعة الأداء،وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات،وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتا إلى أن القطاع يتابع أيضا عمل الإدارات المختلفة فى المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالى والإدارى وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإدارى وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار شعراوى إلى أن خطة تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة تتضمن سنويا دورات تدريبية للعاملين بإدارات التفتيش بالمحافظات فى تنفيذ الإجراءات القانونية لأداء الخدمات وكذلك توضيح الإستراتيجية القومية لمواجهة الفساد والإجراءات العقابية حال وجود مخالفات والتطبيق العملى لكل القوانين التى تحكم أداء المحليات وكيفية تطبيق التحول الرقمى بما يخدم أهداف القطاع.

وفى نفس السياق، أضاف وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبى 39 يتضمن أيضآ 4 دورات تدريبية وهم: دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشؤون الإدارية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات البيئة والتنسيق الحضارى ووحدات التدخل السريع للمخلفات الصلبة والسكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية وإنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الإجتماعى للتسويق الحكومى وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية واستفاد من دورات هذا الأسبوع 135 متدربا.

جدير بالذكر أن مركز التنمية المحلية احتفل، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 5 دورات تدريبية هم: دورة تدريبية متقدمة فى تصميم الشبكات والأمن السيبرانى، تستهدف العاملين المتميزين بوحدات التحول الرقمى أو مراكز المعلومات أو البوابات الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الإدارة والقيادة الفعالة، والتطوير المؤسسى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية، والكتابة الصحفية وإعداد وتحرير المواد الإخبارية والصحفية وشبكات التواصل الاجتماعى والتعامل مع الإعلام، ويستفيد من دورات الاسبوع الحالى 133 متدربا من جميع المحافظات.