مسعد فودة يشكر المالية والضرائب لتشكيل لجنة لمد جسور التواصل والتعاون

جدة - نرمين السيد - صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لتوجيهات وزير المالية بخدمة المهنيين بالنقابات الفنية المختلفة شكلت مصلحة الضرائب لجنة مشتركة مع نقابة المهن السينمائية.





يأتى ذلك أسوة بما تم مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية لحل المشكلات ومد جسور التواصل، للدور المهم للفن والفنانين فى تشكيل وجدان المجتمع والارتقاء بالفكر والثقافة، مشيرًا إلى أن المجتمع لا يتطور ولا يتقدم إلا إذا ازدهرت الثقافة واستنارت العقول بالأفكار الجديدة والفنون الرفيعة.

وأكد " عبد القادر "، أنه فى إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى والضريبى المختلفة، لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين ونشر الوعى الضريبى اللازم لتطبيق القانون بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة، فإن هذه اللجنة المشتركة ستعمل على المساعدة فى حل كافة المشاكل الخاصة بأعضاء نقابة المهن السينمائية والتواصل مع المأموريات التابعة لتذليل تلك المشاكل وحلها، وأيضًا العمل على إنشاء جسر تواصل دائم ومستمر بين مصلحة الضرائب وأعضاء النقابة لمناقشة كافة المقترحات والمطالب وحل المشكلات فى أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه أعرب " مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب"، عن شكره لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على التعاون المثمر والبناء، وجهودهم الحثيثة من أجل تخصيص هذه اللجنة من مصلحة الضرائب لإنهاء أية مشكلات أو موضوعات متعلقة بالضرائب لدى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن السينمائية والتى يبلغ عدد أعضائها تسعة آلاف عضو، وعدد شُعبها عشرة شُعب وهى ( الاخراج، والإنتاج، والتصوير، والسيناريو، والصوت،و المكياج، والديكور، والأزياء، والمعامل، والمؤثرات البصرية والصوتية ) أسوة باللجان المتواجدة بنقابتى المهن التمثيلية والمهن الموسيقية، مؤكدًا على أهمية فتح قنوات تواصل مستدامة لنقابة المهن السينمائية مع مصلحة الضرائب، على نحو يُسهم فى حل المشكلات بشكل سريع من خلال تيسير الإجراءات الضريبية.

ومن جانبها أكدت " مها على رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك توجيهات لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمتابعة الدؤوبة والمستمرة لحل مشكلات أعضاء كافة النقابات الفنية، مشيرةً إلى أن هذه اللجنة المُشتركة هى بمثابة المستشار الضريبى لكافة أعضاء نقابة المهن السينمائية،وهذه اللجنة ستعمل على حل جميع المشكلات وستعمل على الوصول لحلول مرضية وعادلة فى أسرع وقت ممكن فى كافة مأموريات الضرائب على مستوى محافظات الجمهورية ‘ هذا بالإضافة إلى دراسة كافة المطالب والمقترحات والعمل على نشر الوعى الضريبى الصحيح لكافة أعضاء النقابة، موجهة الشكر لمسعد فودة نقيب المهن السينمائية وكافة أعضاء النقابة على التعاون الذى لمسناه منهم ورغبتهم فى الالتزام الضريبى وتطبيق صحيح القانون وسداد مستحقات الدولة بشكل عادل.

وفى سياق متصل أكد " محمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة " أهمية دور الفن فى ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطنى والتفانى فى العمل وتنمية وعى المواطنين، وخصوصًا فيما يتعلق بنشر ثقافة الالتزام الطوعى لسداد مستحقات الدولة والتى ستعود بالنفع على الجميع، موضحًا أن هذه اللجنة المشتركة سوف تتواجد بمقر نقابة المهن السينمائية يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع وهى تهدف ليس فقط إلى حل المشكلات، ولكن أيضا الى تجنب وقوع هذه المشكلات من الأساس حيث ستقوم بالعمل على توعية أعضاء النقابة وتوضيح القوانين والتعليمات الضريبية التى تصدر عن مصلحة الضرائب وتتعلق بالمهن الحرة، وكذلك تقديم المساعدة والمشورة فى تقديم الاقرارات الضريبية لأعضاء نقابة المهن السينمائية.

حضر الاجتماع من جانب نقابة المهن السينمائية كل من مدير التصوير سامح سليم وكيل أول النقابة، والمخرج عبد الحكيم التونسى الأمين العام للنقابة، والمخرج عاطف شكرى، والسيناريست ومدير عام الدراما عبد الستارحافظ، والمدير المالى محمود أحمد، والمنتج السينمائى رأفت حسن يوسف، وحضر من جانب مصلحة الضرائب كل من إبراهيم السيد ابراهيم مأمور فحص دخل مأمورية كبار المهن الحرة، ومحمد السيد السلكاوى مأمور فحص قيمة مضافة بمأمورية كبار المهن الحرة، وأحمد عبد الغنى عبد الحميد مأمور فحص قيمة مضافة بمأمورية كبار المهن الحرة.