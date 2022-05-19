توريد 163 ألفا و107 أطنان قمح فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن إجمالى المورد من محصول القمح منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم بلغ 163 ألفا و107 أطنان.





وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين -فى تصريح اليوم الخميس- أن استلام الأقماح المحلية يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ. وأكد أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع، خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

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