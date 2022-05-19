انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر محطة باب الشعرية.. غلق مترو العتبة غدا بسبب الأعمال الإنشائية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698706/آخر-محطة-باب-الشعرية-غلق-مترو-العتبة-غدا-بسبب-الأعمال-الإنشائية

أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، عن إعلاق محطة مترو العتبة، غدا الجمعة، نظرًا لوجود أعمال إنشائية، ويستمر الإغلاق لمدة يوم واحد فقط.

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وأوضحت الشركة أن محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث، قائلة: "يرجي العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق 21 مايو بشكل طبيعي ومنتظم".

التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة

وكانت الهيئة القومية للأنفاق قد بدأت تشغيل الجزء الأول للمرحلة الثالثة بـ خط المترو الثالث ، بطول 4 كم وذلك ب 4 محطات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات)، جاء ذلك بعد إعلان وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبى بدون ركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة حتى الكيت كات. من جانبها، أكدت وزارة النقل أن التجربة جاءت لاختبار توافق الجباريت الخارجى للقطار مع الأرصفة والأعمال المدنية للمحطات والنفق، وذلك فى اتجاه العتبة – الكيت كات ذهاب / إياب على نفس السكة وتبين عدم وجود أى تعارضات، وجارٍ الإعداد لإجراء تجربة جباريت أخرى فى الاتجاه الآخر الكيت كات – العتبة ذهاب/إياب على نفس السكة بمحطة العتبة، على أن يتم إجراء الإختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير تباعاً، حيث من المخطط الانتهاء من أعمال التشغيل التجريبى فى منتصف يوليو 2022 ليعقبه التشغيل الرسمى للقطارات بالركاب . يشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء.

على جابن آخر، أسفرت جهود حملات وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3383 قضايا متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.