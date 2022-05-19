البرلمان يناقش اقتراح النائبة فاطمة سليم لإقامة مركز شباب بقرية الهرم في بني سويف..الأحد

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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698705/البرلمان-يناقش-اقتراح-النائبة-فاطمة-سليم-لإقامة-مركز-شباب-بقرية-الهرم-في-بني-سويفالأحد

تناقش لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، الموجه للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الهرم بمركز الواسطى في محافظة بني سويف.

دوت الخليج

النائبة فاطمة سليم تطالب بإقامة مركز شباب بقرية الهرم في بني سويف

وأشارت عضو مجلس النواب، فى الاقتراح برغبة المقدم منها، إلى أن هناك قطعة أرض على مساحة فدان مقام عليها الجمعية الزراعية بهرم ميدوم، وبعد عملية إحلال وتجديد الجمعية سوف تكون هناك مساحة فائضة على مساحة نصف فدان ١٢ قيراط.

وأوضحت فاطمة سليم، أن مساحة فدان لصالح الجمعية الزراعية كبير للغاية وغير مستغلة، قائلة: لذا فمن الأفضل استغلال الجزء المتبقي بإقامة مركز شباب بالمنطقة.

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان، أنه أثناء تنفيذ مبادرة حياة كريمة في القرية الواقعة بمركز الواسطى، لابد من إقامة مركز الشباب لصالح أبناء القرية، لاسيما وأن المنطقة محرومة من وجود نشاط رياضي وثقافي، قائلة: مركز الشباب سيكون له تأثير كبير لدى الجميع.

وكانت فاطمة سليم،تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى بشأن إستمرار شكاوى أهالي بني سويف من تلوث مصرف اللبيني بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى وهو الأمر الذي يهدد حياة آلاف الأسر المتواجدة بمحيط المصرف.

وأكدت، أن شكاوى جديدة من الأهالى بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف من تلوث مصرف الليبينى، حيث إنتشار أسراب الناموس والروائح الكريهة والحشرات الضارة ومع مرور الوقت سيصبح مستنقع للأمراض والأوبئة وهو ما يمثل كابوس لأهالي القرية بسبب انتشار رائحته الكريهة وما يخلفه من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والعضوية بجانب انتشار القوارض والزواحف والحشرات، وأصبح البعوض والناموس شيء لا يحتمل ويطارد الأهالي داخل منازلهم.