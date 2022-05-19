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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698698/وفاة-مهندس-بسكتة-قلبية-خلال-قيادة-سيارته-بقنا

لفظ مهندس أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بسكتة قلبية خلال قيادة سيارته بصحبه أطفاله بمنطقة النساجون بمدينة قنا، وأنقذت العناية الإلهية عشرات المارة والسيارات من التصادم بعدما انحرفت السيارة بشكل مفاجئ وسط الطريق.

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تلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص في أثناء قيادته سيارته بصحبه أطفاله بمنطقة النساجون بمدينة قنا، وجرى نقله إلى المستشفى .

أصيب بحالة إغماء، وجرى نقله إلى المستشفى

وقال مصدر رفض ذكر أسمه ، أنه في أثناء قيادة محمود عبدالقادر، مهندس، سيارته بصحبة أطفاله بمنطقة النساجون بمدينة قنا أصيب بحالة إغماء، وجرى نقله إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة، إلا أنه تبين وفاته متأثرا بإصابته بسكتة قلبية، مشيرين إلى أن العناية الإلهية أنقذت أطفاله والمارة من حدوث تصادم بالسيارات المتواجدة على جانب الطريق. وجرى وإخطار ذويه بوفاته واستلام سيارته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة عقب معاينتها من الطب الشرعي والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.