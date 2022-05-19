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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698695/الجزار-يتابع-مع-مسئولي المقاولون-العرب-موقف-تنفيذ-المشروعات-في مختلف-القطاعات

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعددًا من قيادات الشركة؛ لبحث موقف تنفيذ المشروعات، التي تتولى الشركة تنفيذها لصالح الوزارة، في مختلف القطاعات، بحضور مسئولي الوزارة، ومسئولي قطاع المرافق بالوزارة.

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الجزار يوجه الشركة بوضع جداول زمنية تفصيلية ومكثفة لإنجاز المشروعات

وأكد وزير الإسكان، أن اللقاء يهدف لدفع العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، وتذليل جميع العقبات، والعمل على حل أي مشاكل أو معوقات تطرأ، وذلك بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، التي تشارك شركة المقاولون العرب في تنفيذها على مستوى الدولة.

ووجه الوزير، بوضع الشركة لجداول زمنية تفصيلية ومكثفة لإنجاز المشروعات، وتدارك التأخير في بعضها، والمتابعة الأسبوعية لتقدم الأعمال، ولا سيما بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، لما تمثله من أهمية كبيرة لخدمة عشرات الملايين من سكان المناطق الريفية.

الجزار يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ترأسا اجتماع اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور ممثلى الجهات المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.