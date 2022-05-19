سقوط ربة منزل من أعلى منزلها في قنا

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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - أصيبت ربة منزل اليوم الخميس، بكسور وجروح، إثر سقوطها من أعلى منزلها بقرية كوم بلال، التابعة لمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا

دوت الخليج

وتلقى اللواء مسعد عبد الجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير المرفق يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، بسقوط ربة منزل من أعلى منزلها بقرية كوم بلال التابعة لمركز نقادة، عقب سماع صراخها واستغاثتها، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

إصابتها بكسور وجروح متفرقة

وبالانتقال والفحص تبين سقوط روحية.م.ه، تبلغ من العمر 54 عامًا، من أعلى منزلها بقرية كوم بلال بمركز نقادة، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح متفرقة، وجرى نقلها إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم.

كشف ملابسات الواقعة

وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، كما تكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها للتأكد من خلو الواقعة من الشبهة الجنائية.