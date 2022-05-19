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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698691/خطة-النواب-تناقش-الموازنة-والخطة-الاستثمارية-لوزارة-التموين-والتجارة-الداخلية-وهيئة-السلع-التموينية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم، الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، فيما يخص الدعم السلعي عن العام المالي 2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.

دوت الخليج

«خطة النواب» الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية

وكانت لجنة الخطة وافقت خلال اجتماعها، أمس، على الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن العام المالي 2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما استعرضت اللجنة، الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي2022/2023.

وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، أن الاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلى متحقق فى مشروع موازنة التعليم للعام المالي، مضيفا "أن الاستحقاق الدستوري يتحقق ولكن يتحقق بطريقة اقتصادية معينة"، مشيرا إلى أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده فى موازنة 2022/2023 حوالى 13 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.