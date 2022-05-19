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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698690/تعرف-على-برنامج-رجال-يد-الأهلي-قبل-مواجهة-الزمالك-في-نهائي-كأس-الكؤوس

يخوض فريق اليد بالنادي الأهلي، نهائي كأس الكؤوس الإفريقية أمام فريق الزمالك في السابعة مساءً، على صالة الجنرال سيني كونتشي بالنيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما من المقرر أن تتحرك حافلة الفريق في الخامسة والنصف، اليوم الخميس، إلى صالة الجنرال سيني كونتشي التي تستضيف مباراة الفريق مع الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

نتيجة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وأستطاع النادي الأهلي في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي أمام نظيره فريق الوداد المغربي، حيث من المقرر إقامة المواجهة في المغرب، يوم 30 الجاري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.

تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف

وجاء تشكيل الأهلي خلال الشوط الأول كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.