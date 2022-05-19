انت الان تتابع تفاصيل خبر المدير الفني للفريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي: لدينا إصرار قوي للتتويج بالثنائية الإفريقية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698687/المدير-الفني-للفريق-كرة-اليد-رجال-بالنادي-الأهلي-لدينا-إصرار-قوي-للتتويج-بالثنائية-الإفريقية

قال دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق لديه الرغبة والاصرار على التتويج باللقب الإفريقي الثاني بعد الفوز بالسوبر على حساب الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع:" الجهاز الفني كان حريصا على الحديث مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المباراة النهائية، والأهلي جاهز بدنيا وخططيا بالشكل المناسب من أجل تقديم أفضل أداء والمنافسة وحسم اللقب.

نتيجة مباراة الأهلي ضد البنك

للمباراة الرابعة على التوالي، يفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز في الدوري العام، وذلك بعد تعادله ، سلبيا أمام فريق البنك الأهلي.

وكان الأهلى قد تلقى هزيمة من النادي المصري بهدف مقابل لا شيئ، كما تعادل بعدها أمام فريق طلائع الجيش سلبيا، وبعدها تعادل إيجابيًا أمام نادي سيراميكا كليوباترا، تعادل أمام فريق البنك الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، من منافسات الدوري العام.

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية.

وخرج محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بديلا في الدقيقة 58، وتم الدفع بعلي لطفي بدلا منه، بعد إصابته الشناوي في العضلة الخلفية.

نتيجة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وأستطاع النادي الأهلي في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي أمام نظيره فريق الوداد المغربي، حيث من المقرر إقامة المواجهة في المغرب، يوم 30 الجاري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.